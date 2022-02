Spalletti: 'Il Napoli ha leggerezza talentuosa, l'Inter però è forte e feroce' (Di sabato 12 febbraio 2022) Luciano Spalletti ha qualche rimpianto dopo l'1 - 1 con l'Inter, anche se la prestazione del suo Napoli lo ha soddisfatto. "Ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 febbraio 2022) Lucianoha qualche rimpianto dopo l'1 - 1 con l', anche se la prestazione del suolo ha soddisfatto. "Ci sono capitati un paio di palloni veramente importanti per mettere a posto ...

sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - Nai1926_ : @FrancescoRoma78 Più forte in che senso? Il migliore in campo è stato Handanovic. Il secondo tempo per quanto l'Int… - Pasquale89G : Pareggio giusto tra #Napoli e #Inter, ma per il gran primo tempo offerto è la squadra di Spalletti a dover recrimin… -