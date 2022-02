Roma, XV Municipio si oppone all’impianto di Biogas. Torquati: ”Progetto sbagliato” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma. L’impatto a Biogas a Cesano non s’ha da fare. Questa, in sintesi la posizione di Daniele Torquati, Presidente del XV Municipio nella Capitale. Secondo le parole usate da Torquati in un’intervista rilasciata alla testata FanPage, la localizzazione di un impianto a Cesano “ha innumerevoli limiti da tanti punti di vista diversi”. Le sue parole, però, si sono concentrate, in particolare, sulla viabilità e sulle valutazioni dell’impatto ambientale fatte qualche tempo fa per un impianto di compostaggio. Inoltre, proprio in quella valutazione, Ama aveva dichiarato che ”si impegnava a non realizzare più nessun impianto di questo tipo nella zona”. Leggi anche: Pomezia: ok dalla Regione all’impianto Biogas contro il Ministero Nessun impianto Biogas nel XV ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022). L’impatto aa Cesano non s’ha da fare. Questa, in sintesi la posizione di Daniele, Presidente del XVnella Capitale. Secondo le parole usate dain un’intervista rilasciata alla testata FanPage, la localizzazione di un impianto a Cesano “ha innumerevoli limiti da tanti punti di vista diversi”. Le sue parole, però, si sono concentrate, in particolare, sulla viabilità e sulle valutazioni dell’impatto ambientale fatte qualche tempo fa per un impianto di compostaggio. Inoltre, proprio in quella valutazione, Ama aveva dichiarato che ”si impegnava a non realizzare più nessun impianto di questo tipo nella zona”. Leggi anche: Pomezia: ok dalla Regionecontro il Ministero Nessun impiantonel XV ...

