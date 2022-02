Michela Moioli e Omar Visintin vincono l’argento nello snowboardcross alle Olimpiadi di Pechino 2022 | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) Undicesima medaglia per l’Italia ai Giochi invernali di. La conquistanonella gara a coppie miste. La medaglia d’oro va agli Stati Uniti con Lindsey Jacobellis e Nick Baumgartner che precedono gli azzurri di venti centesimi. Bronzo al Canada (Meryeta Odine ed Eliot Grondin) e quarto posto per gli altri azzurri Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva. L’Italia sin qui ha vinto due ori, cinque argenti e quattro bronzi. UN ARGENTO STUPENDO!ci mettono anima e cuore e salgono sul secondo gradino del podio dello snowboard cross misto! Applausi anche per Sommariva e Carpano, solo quarti ma autori ...