Di Canio | ' Inter | ti spiego come si può battere questo Liverpool'

... mercoledì 16, i Reds di Liverpool arrivano a San Siro per gli ottavi di Champions e l'prova la scalata più difficile senza Barella. Per arrampicarsi fin lassù Paolo Di, amico ed ex ...... Paolo Dila vede adesso come mina vagante della Champions. Ma lo abbiamo ascoltato soprattutto come esperto di calcio inglese in vista di- Liverpool e secondo lui la squadra di Inzaghi ...Qui, in particolare, grazie all’abbordabile ottavo di finale contro il Villarreal, Paolo Di Canio la vede adesso come mina vagante della Champions. Ma lo abbiamo ascoltato soprattutto come esperto di ...Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida di sabato tra i partenopei e l’Inter: “I giocatori capiranno da soli l’importanza del match.