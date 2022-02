Avete mai visto la Tenuta di Sting in Toscana? Lusso da vero re (Di sabato 12 febbraio 2022) Sting ha acquistato una grandiosa villa in Toscana. Ecco come si presenta la Tenuta del cantane, Lusso ed eleganza Pare che anche Sting non sia riuscito a resistere alla bellezza dell’Italia al punto di aver deciso di acquistare una dimora proprio in una delle regioni del nostro stato. Ed è tra le colline dell’area del Chianti, poco lontano dal Borgo di Figline e Incisa Valdarno, che Sting vive insieme a sua moglie all’interno di una proprietà che ha acquistato nel 1997. Il luogo in cui il cantante, insieme a Trudi Styler l’amata consorte, ha deciso di trascorrere del tempo si trova proprio nella bellissima Toscana. La villa di Sting è molto particolare in quanto caratterizzata da tratti tipici del ‘500. Intorno all’abitazione vi ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022)ha acquistato una grandiosa villa in. Ecco come si presenta ladel cantane,ed eleganza Pare che anchenon sia riuscito a resistere alla bellezza dell’Italia al punto di aver deciso di acquistare una dimora proprio in una delle regioni del nostro stato. Ed è tra le colline dell’area del Chianti, poco lontano dal Borgo di Figline e Incisa Valdarno, chevive insieme a sua moglie all’interno di una proprietà che ha acquistato nel 1997. Il luogo in cui il cantante, insieme a Trudi Styler l’amata consorte, ha deciso di trascorrere del tempo si trova proprio nella bellissima. La villa diè molto particolare in quanto caratterizzata da tratti tipici del ‘500. Intorno all’abitazione vi ...

