Fosca Innocenti: le anticipazioni della seconda puntata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Venerdì 18 febbraio verrà trasmessa la seconda puntata di Fosca Innocenti, la nuova serie tv targata Rai con protagonista Vanessa Incontrada. Di seguito la sinossi dell'episodio La notte degli imbrogli La puntata si apre con la comparsa di una vecchia compagna di scuola di Fosca, Asia Borghi. La donna viene brutalmente assassinata all'inizio dell'episodio. Si scopre poi che Asia era un'insegnante di recitazione in un liceo di Ferrara. Alla trama "investigativa" si aggiunge poi quella "sentimentale": la data del trasferimento di Cosimo (Francesco Arca) a New York è sempre più vicina, e Fosca è difatti molto inquieta. Segui ZON.IT su Google News.

