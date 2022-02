Pechino 2022: Natalie Geisenberger supera Armin Zöggeler. È la più medagliata della storia dello slittino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Natalie Geisenberger entra sempre di più nella leggenda. La fenomenale slittinista tedesca ha aggiunto oggi un altro mattoncino alla sua maestosa carriera vincendo insieme ai suoi compagni di nazionale la prova a squadre, battendo l’Austria in una gara entusiasmante e tiratissima. La nativa di Monaco di Baviera, che ha festeggiato il suo 34° compleanno a Pechino, mette così in bacheca il sesto oro della sua storia olimpica, che aggiunto al bronzo raggiunto a Vancouver nel 2010, fa di lei l’atleta più decorata della storia delle Olimpiadi nella disciplina dello slittino. slittino, vince solo la Germania: quarto oro nel Team Relay, Italia quinta senza i Fischnaller supera così l’azzurro ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)entra sempre di più nella leggenda. La fenomenale slittinista tedesca ha aggiunto oggi un altro mattoncino alla sua maestosa carriera vincendo insieme ai suoi compagni di nazionale la prova a squadre, battendo l’Austria in una gara entusiasmante e tiratissima. La nativa di Monaco di Baviera, che ha festeggiato il suo 34° compleanno a, mette così in bacheca il sesto orosuaolimpica, che aggiunto al bronzo raggiunto a Vancouver nel 2010, fa di lei l’atleta più decoratadelle Olimpiadi nella disciplina, vince solo la Germania: quarto oro nel Team Relay, Italia quinta senza i Fischnallercosì l’azzurro ...

