Pattinaggio artistico | Daniel Grassl illumina ed è 7°! Nathan Chen campione olimpico | abdica Yuzuru Hanyu

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo un quadriennio dominato in lungo e in largo lo statunitenseha vinto con ampio merito la gara individuale maschile dialle Olimpiadi di Pechino 2022, tenendo lontana la concorrenza di oltre venti punti. L’allievo di Rafael Arutunian, che già aveva messo in ghiaccio l’oro nel segmento breve, è stato protagonista di un programma libero ad altissimo contenuto tecnico, contraddistinto dall’esecuzione di cinque salti quadrupli, nello specifico due flip, di cui uno agganciato al triplo toeloop, un salchow, un lutz e un toeloop combinato (unico neo del layout) solo con un flip semplice. Realizzando inoltre un triplo axel e un triplo lutz combinato con il triplo toleoop il nativo di Salt Lake City si è spinto in scioltezza in zona 218.63 (121.41, 92.22) per 332.60, tre punti in meno del ...