Ferraro | riserve naturali patrimonio di tutti

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Le aree protette della Città metropolitana saranno al centro di una rivoluzione turistica – economica per diventarestico ed ecologico, fruibile a. Nel disegno di rilancio”. Lo dichiara il Consigliere Delegato all’ambiente di CM, Rocco. “C’è la preparazione, in questi giorni, degli Stati Generali delle Aree Protette- spiega- dove coinvolgeremo Associazioni, Enti Locali e Roma Capitale.” “In questo quadro raccoglieremo spunti ed indirizzi dagli attori e stakeholder per iniziare un confronto che ci porterà a sponsorizzare e a promuovere un turismo eco sostenibile nel nostro territorio per creare una nuova economia green che possa finanziare progetti di conservazione e sviluppo.” “In questi anni le nostre Oasi ...