Advertising

Mediagol : VIDEO Arsenal, Arteta ad Aubameyang: “Contrasti? Lui è al Barcellona, è finita bene!” - MrThntsh : RT @cityreport_: ?? | #OnThisDay in 2017 ?? City 3-1 Arsenal ?? @DeBruyneKev (19) ?? @AgueroSergioKun (50) ?? @GabrielJesus33 (74) - ?? Al… - VincEsp9 : @Francesclol Analisi tattiche delle più grandi squadre del passato come per esempio: le varie italia campione, l’ol… - MBetKenya : ??Ni simple tu, who Am I??? ?? #Monaco #Milan #Etienne ?? #BVB #Arsenal #Barcelona - AtiqurARA : RT @MessiComps30: Lionel Messi vs. Arsenal (A) 2015/16 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Arsenal

Calciomercato.com

Il tecnico dell'risponde così alle dichiarazioni di Aubameyang, punta passata al Barcellona, secondo cui l'unico problema che aveva ai Gunners era proprio Arteta, il tecnico spagnolo.Ok, il gatto ha sette vite, ma Kurt Zouma gliele sta rovinando tutte. Ma si può? In unpostato sui social dal fratello - della serie: scemo e più scemo - il difensore del West Ham e ...-...Soccer Football – Premier League – Arsenal v Tottenham Hotspur – Emirates Stadium ... No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match ...We believe that it was the right thing to do, but as always only results will tell if you are right or wrong. Copyright 2022 The Arsenal Football Club plc. Permission to use quotations from this ...