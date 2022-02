A processo la sorella di Ornella Muti: "Importava droga dello stupro" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla sbarra oltre a Claudia Rivelli, 71 anni, andranno anche altre trentasette persone, tutte accusate di traffico di droghe sintetiche come il Gbl Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla sbarra oltre a Claudia Rivelli, 71 anni, andranno anche altre trentasette persone, tutte accusate di traffico di droghe sintetiche come il Gbl

