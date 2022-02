La rivincita della finale dei 100 m vinta da Jacobs | spunta l’idea sull’evento a Roma con gli stessi finalisti di Tokyo

Leggi su open.online

(Di martedì 8 febbraio 2022)è tanto inaspettata quanto suggestiva. E la possibilità di vedere gareggiare di nuovo il campione olimpico Marcellattrae un pubblico potenzialmente enorme. Al ministro del Turismo Massimo Garavaglia e al sindaco diRoberto Gualtieri è venuto in mente di ripetere ladei 100 metri piani disputata ai Giochi olimpici diche ha vistotrionfare e guadagnarsi il titolo di campione del mondo. I due si sono incontrati per discutere dei temi legati all’attuazione del Pnrr in ambito turistico e in vista del Giubileo del 2025. In questa occasione hanno condiviso il progetto di organizzare nella Capitale questo evento sportivo di portata globale. Oltre aci sarebbero naturalmente anche tutti gli altri atleti che presero parte a quella ...