La Polonia non paga la multa: Bruxelles preleva 15 milioni di euro dai fondi Ue destinati a Varsavia (Di martedì 8 febbraio 2022) La Commissione europea preleverà 15 milioni di euro dai fondi Ue destinati alla Polonia. La cifra decurtata corrisponde alla multa che Varsavia deve pagare per essersi rifiutata di chiudere la miniera di lignite di Turow, secondo quanto riferisce all’Afp il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari. La misura, che non ha precedenti, scatterà la settimana prossima e si inserisce in un contesto di tensioni tra Bruxelles e Varsavia. Stando a quanto si apprende, Bruxelles ha già informato la Polonia. Finora, «sono state inviate quattro richieste di pagamento» alle autorità di Varsavia, ma «non è stato ricevuto ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) La Commissionepea preleverà 15didaiUealla. La cifra decurtata corrisponde allachedevere per essersi rifiutata di chiudere la miniera di lignite di Turow, secondo quanto riferisce all’Afp il portavoce della Commissionepea Balazs Ujvari. La misura, che non ha precedenti, scatterà la settimana prossima e si inserisce in un contesto di tensioni tra. Stando a quanto si apprende,ha già informato la. Finora, «sono state inviate quattro richieste dimento» alle autorità di, ma «non è stato ricevuto ...

