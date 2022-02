Di Marzio sicuro: “Inter in anticipo da mesi sul giocatore!” (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo campo per l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata questa sera contro la Roma in Coppa Italia, e che dopo la chiusura della sessione invernale pensa già alle mosse della prossima finestra di calciomercato. Da tempo accostato al club, il profilo designato dai nerazzurri per il reparto offensivo della squadra è quello di Gianluca Scamacca, giocatore in forza al Sassuolo. Inter IN POLE Finito anche nel mirino del Milan e della Juventus, che si è poi riversata sul colpo Vlahovic da 75 milioni di euro, l’attaccante classe ’99 pare sia ormai destinato al trasferimento a Milano, sponda Inter. Scamacca, Sassuolo, Serie A Stando infatti alle ultime notizie apprese dall’esperto Gianluca Di Marzio, i nerazzurri sarebbero da mesi in anticipo nella trattativa che, anche se non ... Leggi su rompipallone (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo campo per l’di Simone Inzaghi, impegnata questa sera contro la Roma in Coppa Italia, e che dopo la chiusura della sessione invernale pensa già alle mosse della prossima finestra di calciomercato. Da tempo accostato al club, il profilo designato dai nerazzurri per il reparto offensivo della squadra è quello di Gianluca Scamacca, giocatore in forza al Sassuolo.IN POLE Finito anche nel mirino del Milan e della Juventus, che si è poi riversata sul colpo Vlahovic da 75 milioni di euro, l’attaccante classe ’99 pare sia ormai destinato al trasferimento a Milano, sponda. Scamacca, Sassuolo, Serie A Stando infatti alle ultime notizie apprese dall’esperto Gianluca Di, i nerazzurri sarebbero dainnella trattativa che, anche se non ...

