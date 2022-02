Ucraina: Macron vola in Russia per disinnescare la crisi Governo, assist di Salvini a Putin: "Dialogo con Mosca" (Di lunedì 7 febbraio 2022) ''Un nuovo equilibrio'' per proteggere gli Stati europei e calmare la Russia. ''Una soluzione storica'' alla crisi Ucraina Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 febbraio 2022) ''Un nuovo equilibrio'' per proteggere gli Stati europei e calmare la. ''Una soluzione storica'' allaSegui su affaritaliani.it

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, telefonata Biden-Macron sulla risposta da dare alla Russia #ucraina #macron #biden #joebiden… - Agenzia_Ansa : Joe Biden ha parlato oggi con Emmanuel Macron alla vigilia della visita del presidente francese a Mosca per la cris… - Agenzia_Ansa : Crisi in Ucraina. Il presidente francese Macron incontrerà Putin lunedì a Mosca e successivamente il presidente ucr… - Radio1Rai : #Ucraina Leader europei in prima linea nell'azione diplomatica: Macron incontra Putin a Mosca, Scholz a colloquio c… - Affaritaliani : Ucraina, Macron vola da Putin. Governo, Salvini tende la mano a Mosca -