Tegola su Conte | Tribunale di Napoli sospende statuto M5s e elezione ex premier

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Conte

Gli attivisti M5S esultano, e persi tratta in effetti di una grossa. Oggi il Tribunale di Napoli, accogliendo il reclamo per la sospensione dell'efficacia delle delibere che hanno ...Un'altrasul Movimento 5 Stelle . Il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato lo statuto e "incoronato" Giuseppecome presidente dei ...Sospesa la votazione in cui era stato eletto l’ex premier NAPOLI Nuova tegola sul Movimento 5 Stelle. Il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui ad agosto è stato modificato lo statuto ...Da Conte ai vice, sono state azzerate tutte le cariche del M5s. Ritorna in vigore il vecchio statuto, dunque bisogna nominare il comitato direttivo”. Nuova tegola per Conte. Che ora non dovrà solo ...