Slittino | Egle e Taubitz sbagliano e Natalie Geisenberger vola in vetta davanti a Berreiter! Hofer 8a | Voetter 12a

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Succede davvero di tutto nella prima metà di gara dellosingolo femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Iniziamo con il dire che al comando dopo le prime due manche c’è la leggendaria tedesca, ma alle sue spalle non sono mancate le emozioni. Nella prima discesa, infatti, l’austriaca Madeleinerischia di cadere dalla slitta e lascia sul ghiaccio decimi pesantissimi. Va peggio alla russa Ekaterina Katnikova che, suo malgrado, non porta nemmeno a termine il suo esordio. Ma, oggettivamente, la sorpresa maggiore è firmata Julia. La vincitrice della Sfera di Cristallo di quest’anno, dopo aver concluso al comando la prima manche, stava veleggiando in maniera impeccabile anche nella seconda. Ma, arrivata a curva 13, ha sbagliato completamente la linea ...

13.18 Partenza lenta per la Zoeggler che intraversa subito lo slittino. L'azzurra fa peggio della Egle, ad 1.119 dalla vetta, nonostante una manche molto pulita ma condizionata dall'errore iniziale.