Sci alpino, nuovo programma della seconda manche del gigante: cambia l’orario! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tra poco più di un’ora le regine del gigante torneranno in pista per l’atto conclusivo dell’evento olimpico. Al termine della prima manche la svedese Sara Hector guida con tre decimi di vantaggio sull’austriaca Katharina Truppe, Federica Brignone è terza a 42 centesimi. Fuori dopo poche porte Marta Bassino e la Campionessa Olimpica in carica Mikaela Shiffrin. Gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’inversione delle trenta di 15 minuti, dunque si partirà alle 7.45 e non alle 7.30 come era stato stabilito ieri. L’Italia può provare a far saltare il banco con Brignone, già terza a Pyeongchang quattro anni fa e pienamente in lizza per un posto sul podio poiché Meta Hrovat, quarta, è lontana mezzo secondo. Sci alpino, Sara Hector si conferma la favorita n.1 per l’oro. Flop Shiffrin e Vlhova, Bassino perde ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tra poco più di un’ora le regine deltorneranno in pista per l’atto conclusivo dell’evento olimpico. Al termineprimala svedese Sara Hector guida con tre decimi di vantaggio sull’austriaca Katharina Truppe, Federica Brignone è terza a 42 centesimi. Fuori dopo poche porte Marta Bassino e la Campionessa Olimpica in carica Mikaela Shiffrin. Gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’inversione delle trenta di 15 minuti, dunque si partirà alle 7.45 e non alle 7.30 come era stato stabilito ieri. L’Italia può provare a far saltare il banco con Brignone, già terza a Pyeongchang quattro anni fa e pienamente in lizza per un posto sul podio poiché Meta Hrovat, quarta, è lontana mezzo secondo. Sci, Sara Hector si conferma la favorita n.1 per l’oro. Flop Shiffrin e Vlhova, Bassino perde ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - zazoomblog : Pechino 2022 superg maschile sci alpino domani 8 febbraio in tv: orario e diretta streaming - #Pechino #superg… - TeoMatt89 : ???? Johan Clarey (argento) è diventato lo sciatore più anziano della storia dello sci alpino ad andare a medaglia (4… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Beat Feuz si mette al collo la medaglia d'oro nella discesa di Pechino 2022. Incredibile argento per il francese Clarey. Sest… -