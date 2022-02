Nuove regole quarantena, la Flc Cgil Sicilia: “Inspiegabile l’allentamento delle misure” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “È Inspiegabile l’allentamento delle misure di contenimento del contagio per le fasce d’età per le quali non sussiste l’obbligo di vaccinazione e nel caso dei bambini della scuola dell’infanzia anche l’obbligo dell’uso delle mascherine”. Lo dicono Katia Perna, della segreteria della Flc Cgil Sicilia, e Francesco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici della Flc Cgil Sicilia, commentando le ultime misure varate dal governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Èdi contenimento del contagio per le fasce d’età per le quali non sussiste l’obbligo di vaccinazione e nel caso dei bambini della scuola dell’infanzia anche l’obbligo dell’usomascherine”. Lo dicono Katia Perna, della segreteria della Flc, e Francesco Pignataro, coordinatore regionale dei dirigenti scolastici della Flc, commentando le ultimevarate dal governo. L'articolo .

Advertising

RaiNews : Da domani in vigore tutte le nuove regole sulla gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti di ogni livello - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #7febbraio. #Nascite: al #Sud meno 40% negli ultimi 20 anni.… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - AcerboLivio : Covid: Green pass, scuola e quarantena, le nuove regole in vigore da oggi | Sky TG24 - JPCK72 : RT @fdragoni: Regole nuove per il #Greenpass, Confesercenti: 'Otto consumatori su 10 non spendono più' -