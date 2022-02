A 50 anni dal debutto, Gaetano Stella porta in teatro “Omaggio a Peppino De Filippo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Chi c’era quella sera del 25 dicembre 1971 al teatro “Il Sipario” a Salerno se lo ricorda bene il debutto nel debutto: sul palco un giovanissimo Gaetano Stella, tra le sue braccia, per una licenza artistica dettata da una coincidenza, due gemelli nati l’11 novembre del 1971 Anna e Roberto Nisivoccia. Uno spaccato di vita teatrale salernitana che a distanza di cinquant’anni, venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21, torna sulle scene al teatro delle Arti con lo spettacolo “Omaggio a Peppino De Filippo”, proprio come in quell’anno. E Gaetano Stella avrà ancora una volta al suo fianco Anna e Roberto, oggi cinquantenni e una vita dedicata al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Chi c’era quella sera del 25 dicembre 1971 al“Il Sipario” a Salerno se lo ricorda bene ilnel: sul palco un giovanissimo, tra le sue braccia, per una licenza artistica dettata da una coincidenza, due gemelli nati l’11 novembre del 1971 Anna e Roberto Nisivoccia. Uno spaccato di vita teatrale salernitana che a distanza di cinquant’, venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21, torna sulle scene aldelle Arti con lo spettacolo “De”, proprio come in quell’anno. Eavrà ancora una volta al suo fianco Anna e Roberto, oggi cinquantenni e una vita dedicata al ...

