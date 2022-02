LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale, Moschetti e Jakobsen per il bis (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Occhio anche ad Elia Viviani: il veronese, tornato alla Ineos, ha già messo in cascina due piazzamenti in top-5. C’è anche Alexander Kristoff: il norvegese ha un gregario di lusso come Andrea Pasqualon. 15.11 Sarà quindi scontato l’arrivo in volata: il nostro Matteo Moschetti, vincitore ieri, e Fabio Jakobsen sono i nomi più caldi per la vittoria odierna. Attenzione anche a Molano che dovrebbe essere pilotato da Trentin. 15.08 E’ l’ultima tappa di questa edizione: si parte da Paterna per arrivare a Valencia, appena 92 chilometri da percorrere per questa passerella finale. 15.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima tappa della ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Occhio anche ad Elia Viviani: il veronese, tornato alla Ineos, ha già messo in cascina due piazzamenti in top-5. C’è anche Alexander Kristoff: il norvegese ha un gregario di lusso come Andrea Pasqualon. 15.11 Sarà quindi scontato l’arrivo in volata: il nostro Matteo, vincitore ieri, e Fabiosono i nomi più caldi per la vittoria odierna. Attenzione anche a Molano che dovrebbe essere pilotato da Trentin. 15.08 E’ l’ultimadi questa edizione: si parte da Paterna per arrivare a Valencia, appena 92 chilometri da percorrere per questa. 15.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta ed ultimadella ...

