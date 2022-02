Arisa torna a Sanremo con un minidress piumato che ci ha fatto innamorare (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo essere stata ospite del Festival di Sanremo 2022 durante la seconda serata, Arisa è tornata sul palco dell’Ariston nel corso del quarto appuntamento, quello dedicato alle cover, per duettare con Aka7even sulle note di Cambiare, un omaggio ad Alex Baroni in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa. E la cantante ha fatto il suo ritorno in grande stile, sfoggiando un look total white di alta moda firmato da Antonio Grimaldi. Arisa ha scelto un minidress bianco, dalle linee semplici e pulite, reso unico dalle piume bianche che impreziosiscono il decolleté, le maniche e il lunghissimo strascico che la avvolge come un meraviglioso mantello. Un abito particolare, iper femminile e certamente fuori dalla comfort zone della cantante, che si sta dimostrando un’artista camaleontica ed ... Leggi su diredonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo essere stata ospite del Festival di2022 durante la seconda serata,ta sul palco dell’Ariston nel corso del quarto appuntamento, quello dedicato alle cover, per duettare con Aka7even sulle note di Cambiare, un omaggio ad Alex Baroni in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa. E la cantante hail suo ritorno in grande stile, sfoggiando un look total white di alta moda firmato da Antonio Grimaldi.ha scelto unbianco, dalle linee semplici e pulite, reso unico dalle piume bianche che impreziosiscono il decolleté, le maniche e il lunghissimo strascico che la avvolge come un meraviglioso mantello. Un abito particolare, iper femminile e certamente fuori dalla comfort zone della cantante, che si sta dimostrando un’artista camaleontica ed ...

Advertising

purpleeTaebear : Io avviso già che se il prossimo anno torna Arisa in gara non mi importa che canzone farà la voterò in ogni caso punto - infoitinterno : Arisa torna a Sanremo con un minidress piumato che ci ha fatto innamorare - infoitinterno : Arisa torna a Sanremo con un minidress piumato che ci ha fatto innamorare - zazoomblog : Arisa torna a Sanremo con un minidress piumato che ci ha fatto innamorare - #Arisa #torna #Sanremo #minidress - Megliopavoni : @SanremoRai @Aka7evenreal @ARISA_OFFICIAL È vero che si torna sempre dove si è stati bene #amicinelcuore #Amici20 -