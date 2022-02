VIDEO Juventus, Vlahovic al debutto: com’è andata la prima degli altri big (Di venerdì 4 febbraio 2022) Domenica contro l'Hellas Verona, Dusan Vlahovic farà il suo esordio con la maglia della Juventus: sarà un debutto come quello di Higuain, decisivo alla prima, o come quello di CR7, in gol al quarto tentativo? Ecco i precedenti Leggi su mediagol (Di venerdì 4 febbraio 2022) Domenica contro l'Hellas Verona, Dusanfarà il suo esordio con la maglia della: sarà uncome quello di Higuain, decisivo alla, o come quello di CR7, in gol al quarto tentativo? Ecco i precedenti

Advertising

GoalItalia : La Champions League sta per tornare ?? Tutti i goal della Juventus nella fase a gironi ???? - romeoagresti : #Juventus: #Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Vlahovic has arrived at J Medica… - OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ? ?? Dopo Roma-Juventus si è temuta la frattura, ma il tutto è rientrato dopo poche ore. ?? Insieme a… - PagineRomaniste : La punizione di #Pellegrini contro la #Juventus è il gol del mese della #SerieA - VIDEO #ASRoma #RomaJuventus - OmniPauI : Cristiano Ronaldo - The Motion -Juventus style- [@Cristiano] -