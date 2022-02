Rossa come il fuoco, Giovanna Civitillo infiamma la prima fila dell'Ariston (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il giallo della prima sera, la «first lady» rilancia con un altro abito sartoriale di un altro colore difficile da non notare. Con le sue scelte di stile sta diventando una delle protagoniste di questa edizione del festival di Sanremo Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il giallosera, la «first lady» rilancia con un altro abito sartoriale di un altro colore difficile da non notare. Con le sue scelte di stile sta diventando unae protagoniste di questa edizione del festival di Sanremo

Advertising

IlContiAndrea : Esprimere un giudizio sulla canzone di #AnaMena è come sparare sulla Croce Rossa. Però, ecco, ci siamo capiti… - S9meraviglie : @myrtamerlino Signora @myrtamerlino il parlamento è la mela marcia d'italia non è una novità, prima i porci parlame… - DomDellaValle : Vabbè ad @orfini piace vincere facile: parlare di Tontonelli è come spare sulla croce rossa. #lariachetirala7 #lariachetira - chierici1950 : Speranza:'Se si arriverà alla Zona rossa,non ci saranno limitazione per i vaccinati,ma solo per i non vaccinati'.Va… - gabdelgiovine : @Adnkronos E come si riconoscono i supergreenpassati? Si mettono una fascia rossa al braccio? Un chip RFID a lungo… -