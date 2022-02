In visita ufficiale tra cani e gatti, Camilla di Cornovaglia è arrivata con la sua piccola Beth. Che ha subito vinto un trofeo in una gara di addestramento (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una cosa la duchessa di Cornovaglia ha certamente in comune con la regina Elisabetta: l’amore per i cani. Camilla è sempre la prima a farsi avanti se c’è da offrire un supporto Royal alle charity dedicate ai pets preferiti a Buckingham Palace. E spesso si porta dietro le due trovatelle, Beth e Bluebell, che vivono con lei e il principe Carlo nella residenza di campagna di Highgrove, nel centro dell’Inghilterra. Royal Pets guarda le foto Leggi anche › La regina ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una cosa la duchessa diha certamente in comune con la regina Elisabetta: l’amore per iè sempre la prima a farsi avanti se c’è da offrire un supporto Royal alle charity dedicate ai pets preferiti a Buckingham Palace. E spesso si porta dietro le due trovatelle,e Bluebell, che vivono con lei e il principe Carlo nella residenza di campagna di Highgrove, nel centro dell’Inghilterra. Royal Pets guarda le foto Leggi anche › La regina ...

