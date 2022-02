Gli Occhi Di Tammy Faye, Jessica Chastain in missione per conto di Dio (Di giovedì 3 febbraio 2022) In una settimana di pochissime uscite in sala, tra Festival di Sanremo e un cinema ancora ansimante per l’onda lunga del Covid, quella sulla carta maggiormente degna di nota pare Gli Occhi Di Tammy Faye. Ossia il film biografico “tratto da una storia vera” – dicitura in cui nel cinema statunitense di questi ultimi anni si incappa sempre più spesso, e non sempre è un bene – dedicato a una celebre coppia, almeno in America, di telepredicatori, la protagonista del titolo, interpretata da Jessica Chastain e il marito Jim Bakker (Andrew Garfield). I quali partendo dal più assoluto anonimato e convolati giovanissimi a nozze nei primi anni Sessanta, furono capaci di trasformare la propria devozione spirituale in un mestiere che permise loro, all’apice del successo, di creare tra anni Settanta e Ottanta un ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) In una settimana di pochissime uscite in sala, tra Festival di Sanremo e un cinema ancora ansimante per l’onda lunga del Covid, quella sulla carta maggiormente degna di nota pare GliDi. Ossia il film biografico “tratto da una storia vera” – dicitura in cui nel cinema statunitense di questi ultimi anni si incappa sempre più spesso, e non sempre è un bene – dedicato a una celebre coppia, almeno in America, di telepredicatori, la protagonista del titolo, interpretata dae il marito Jim Bakker (Andrew Garfield). I quali partendo dal più assoluto anonimato e convolati giovanissimi a nozze nei primi anni Sessanta, furono capaci di trasformare la propria devozione spirituale in un mestiere che permise loro, all’apice del successo, di creare tra anni Settanta e Ottanta un ...

