Calciomercato Napoli, notizia su Ospina: succederà a giugno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il contratto di David Ospina, portiere azzurro, scade la prossima estate. Le possibilità di rinnovo sono minime. L’età del giocatore, 34 anni il prossimo agosto, è in contrasto con la politica del club. Così, a meno che non accetti una corposa riduzione dell’ingaggio, il destino di Ospina sembra ormai segnato. Mercato Napoli David Ospina De Laurentiis vuole, inoltre, far fruttare l’investimento fatto su Alex Meret. Sul portiere azzurro c’è un club di Serie A La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, pare essere interessata ad acquistare il portiere partenopeo. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, qualche chiacchiera ci sarebbe già stata in virtù dello status da svincolato che rappresenta un’ottima soluzione per la squadra di Lotito. I biancocelesti, quasi certamente, perderanno Strakosha e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il contratto di David, portiere azzurro, scade la prossima estate. Le possibilità di rinnovo sono minime. L’età del giocatore, 34 anni il prossimo agosto, è in contrasto con la politica del club. Così, a meno che non accetti una corposa riduzione dell’ingaggio, il destino disembra ormai segnato. MercatoDavidDe Laurentiis vuole, inoltre, far fruttare l’investimento fatto su Alex Meret. Sul portiere azzurro c’è un club di Serie A La Lazio, allenata da Maurizio Sarri, pare essere interessata ad acquistare il portiere partenopeo. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, qualche chiacchiera ci sarebbe già stata in virtù dello status da svincolato che rappresenta un’ottima soluzione per la squadra di Lotito. I biancocelesti, quasi certamente, perderanno Strakosha e ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Arsenal: 4 giovani per il futuro, tra gli obbiettivi anche un top della Serie A Sul taccuino degli inglesi ci sarebbero Fabian Ruiz del Napoli , Ruben Neves del Wolverhampton , Dominic Calvert - Lewin dell' Everton e Alexander Isak del Real Sociedad .

CMIT TV - Conte tenta lo sgarbo all'Inter: 'Due di picche' ... in undici giorni Milan, Roma, Napoli e Liverpool, un ciclo terribile per Simone Inzaghi e i suoi ... Calciomercato Juventus, Bergomi: 'Destino Zaniolo è quello' Zaniolo © LaPresseFabio Bergomi dopo aver ...

Calciomercato Napoli gennaio 2022: acquisti e cessioni NapoliToday Coppa d’Africa, testa a testa Senegal-Camerun. Quali possibili sorprese? Intanto scorre il calcio, anche nel continente nero ... sfida tra i due centrocampisti del Napoli, insomma, con le rispettive compagini, la cui quota è per entrambe di 6.00. Si tratta forse delle ...

Napoli Futsal, gli azzurrini di Ferri Il Napoli Futsal under 19 festeggia il doppio successo ... Rodolfo Fortino ed io stiamo lavorando per far sì che questi giovani possano avere un futuro nel calcio a 5». Derby risolto con i cugini ...

