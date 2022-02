Tre Olimpiadi, ma «per vivere vendo super abrasivi industriali»: la vita vera del campione di curling (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Joel Retornaz non lo conosce quasi nessuno. Oppure lo conoscono ogni 4 anni, poi se lo dimenticano. E’ a Pechino per la sua terza olimpiade, dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018. Punta a una medaglia italiana nel curling. Sì, “quelli che scopettano sul ghiaccio”. Esempio tipico di sport minore, di quelli che l’Italia riscopre solo per i Giochi, anche con un bel po’ di ironia. Al Giornale Retornaz racconta che significa essere campione di uno sport senza soldi. “Sulla carta non siamo tra le favorite per andare a medaglia, ci sono nazioni più attrezzate di noi come Gran Bretagna, Canada e Svezia. Ma rispetto a quattro anni fa, siamo tra le prime otto nazioni al mondo e possiamo giocarcela per il podio”. “Io sono nato a Ginevra, città natale di mio papà, ma mi sono trasferito all’età di 4 anni e mezzo a Cembra, in Trentino, che è il paese di mia mamma e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Joel Retornaz non lo conosce quasi nessuno. Oppure lo conoscono ogni 4 anni, poi se lo dimenticano. E’ a Pechino per la sua terza olimpiade, dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018. Punta a una medaglia italiana nel. Sì, “quelli che scopettano sul ghiaccio”. Esempio tipico di sport minore, di quelli che l’Italia riscopre solo per i Giochi, anche con un bel po’ di ironia. Al Giornale Retornaz racconta che significa esseredi uno sport senza soldi. “Sulla carta non siamo tra le favorite per andare a medaglia, ci sono nazioni più attrezzate di noi come Gran Bretagna, Canada e Svezia. Ma rispetto a quattro anni fa, siamo tra le prime otto nazioni al mondo e possiamo giocarcela per il podio”. “Io sono nato a Ginevra, città natale di mio papà, ma mi sono trasferito all’età di 4 anni e mezzo a Cembra, in Trentino, che è il paese di mia mamma e ...

Advertising

sportmediaset : Pechino 2022, #Goggia fa sprint per le Olimpiadi: 'In cinque giorni lavoro di tre mesi' #SportMediaset… - zazoomblog : Tre Olimpiadi ma «per vivere vendo super abrasivi industriali»: la vita vera del campione di curling - #Olimpiadi… - UBrignone : RT @sportmediaset: Pechino 2022, #Goggia fa sprint per le Olimpiadi: 'In cinque giorni lavoro di tre mesi' #SportMediaset - napolista : Tre Olimpiadi, ma «per vivere vendo super abrasivi industriali»: la vita vera del campione di curling Retornaz pun… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali Pechino 2022: al via la staffetta della torcia olimpica: Al via la staffetta della torcia olimp… -