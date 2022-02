Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano chiede l’intervento dello psicologo: cosa succede? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alessandro Basciano, provato dall’addio di Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip, chiede di parlare con uno psicologo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 2 febbraio 2022), provato dall’addio di Gianmaria Antinolfi alVip,di parlare con uno

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - larabettini1974 : RT @turututiti: Io ho avuto problemi alimentari e per superarli sono dovuto andare da psicologi e professionisti , trovo assurdo che in un… - liccardo2293 : RT @turututiti: Comunque vi chiedo di segnalare come me al grande fratello i messaggi osceni e orribili che manda nataly sull’alimentazione… - francof61060455 : RT @andreasso1951: Ciao Francesco non conosco le motivazioni del tuo gesto, ma se sei arrivato a tanto dovevi avere un grande dolore dentr… - i_pittore : RT @Loppostodite_mf: Comunque se ad alcuni non piace il grande fratello, o il Festival di Sanremo e vuole criticarli, chi siete voi pet di… -