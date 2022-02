Ragazza di 23 anni trovata morta (Di martedì 1 febbraio 2022) Il corpo senza vita di una Ragazza di 23 anni, Rosa Alfieri, è stato trovato all'interno di un'abitazione in via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, intervenuti... Leggi su europa.today (Di martedì 1 febbraio 2022) Il corpo senza vita di unadi 23, Rosa Alfieri, è stato trovato all'interno di un'abitazione in via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, intervenuti...

Advertising

reportrai3 : Nel 2013 Berlusconi viene condannato a 7 anni: concussione e prostituzione minorile, sentenza poi capovolta in Appe… - Trezzano5Stelle : RT @stanzaselvaggia: Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia ce… - ultimenotizie : Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta all'interno di un'abitazione in via Risorgimento a #GrumoNevano, in pr… - sissiari : RT @stanzaselvaggia: Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia ce… - OrioliAlberto : RT @stanzaselvaggia: Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia ce… -