Napoli, si pensa al rinnovo di Koulibaly. Il senegalese pronto a diventare una bandiera del club (Di martedì 1 febbraio 2022) Napoli, Koulibaly verso il rinnovo di contratto Secondo a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli e Koulibaly stanno per iniziare le trattative … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 febbraio 2022)verso ildi contratto Secondo a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ilstanno per iniziare le trattative … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Napoli su Raspadori, ma piomba la Juve che ci pensa per sostituire Dybala - paolochiariello : #Juorno #Prefetto di #Napoli contro la camorra con video sorveglianza e con stretta sulla movida - juornoit : #Juorno #Prefetto di #Napoli contro la camorra con video sorveglianza e con stretta sulla movida - iojuventino : Tu pensa alle idee che sono venute in testa a Napoli in questo momento se si dovessero mettere male le cose a maggi… - Smgii1908 : @chefastidioo_ @cesololinter_19 @InterSuits @deporcdieu @NackaSkoglund89 Caicedo acquisto che serve, pensa solo a I… -