Il mondo del calcio piange la scomparsa di Zamparini: è morto l'ex presidente del Palermo (Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio Zamparini questa volta non ce l'ha fatta! l'ex patron del Palermo e del Venezia è morto nella notte all'ospedale Cotignola di Ravenna, dove era ricoverato a causa di complicazioni legate ad un problema al colon. Nei mesi scorsi Zamparini, che a giugno aveva compiuto 80 anni, era stato ricoverato d'urgenza e operato per una peritonite ed il suo quadro clinico non era dei migliori.

