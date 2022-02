Chi è Federico Fachinetti, l’ex marito di Ornella Muti: “Quello scandalò ci cambiò” (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornella Muti è una delle attrici più belle e talentuose, classe 1955, è stata sposata dal 1988 al 1996 con Federico Fachinetti (il suo primo marito, invece, è stato Alessio Orano). Di Federico Fachinetti si hanno pochissime informazioni. Si sa, come già detto, che è stato sposato con la Muti dal 1988 al 1996. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Carolina – che ha recentemente vissuto il lutto della morte del compagno Andrea, venuto a mancare a febbraio 2020 per via di un tumore al cervello e dal quale ha avuto due figli – e Andrea. Federico Fachinetti, secondo consorte della Muti, è noto alle cronache anche per via di uno scandalo giudiziario che lo ha coinvolto nel lontano 1994. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è una delle attrici più belle e talentuose, classe 1955, è stata sposata dal 1988 al 1996 con(il suo primo, invece, è stato Alessio Orano). Disi hanno pochissime informazioni. Si sa, come già detto, che è stato sposato con ladal 1988 al 1996. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Carolina – che ha recentemente vissuto il lutto della morte del compagno Andrea, venuto a mancare a febbraio 2020 per via di un tumore al cervello e dal quale ha avuto due figli – e Andrea., secondo consorte della, è noto alle cronache anche per via di uno scandalo giudiziario che lo ha coinvolto nel lontano 1994. In ...

