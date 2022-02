Centrodestra: Marcucci, 'partito repubblicano? Modello Salvini è Trump' (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Il Modello di Salvini è Trump. Niente a che vedere con la grande tradizione repubblicana del nostro Paese, con i Mazzini, i La Malfa ed i Spadolini. Come Trump, anche Salvini ha imboccato la sua parabola discendente". Così Andrea Marcucci del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Ildi. Niente a che vedere con la grande tradizione repubblicana del nostro Paese, con i Mazzini, i La Malfa ed i Spadolini. Come, ancheha imboccato la sua parabola discendente". Così Andreadel Pd su twitter.

