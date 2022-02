Amnesty accusa Israele | pratica l' apartheid contro i palestinesi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovo atto didiinternational. L'ong britannica per i diritti umani ha presentato un rapporto in cui denuncia la sistematicadell'...

Nuovo atto didiinternational contro Israele. L'ong britannica per i diritti umani ha presentato un rapporto in cui denuncia la sistematica pratica dell'apartheid contro i palestinesi ovunque essi ...Duro report dell'associazione per la difesa dei diritti umani che parla di 'segregazione, esproprio ed esclusione' a favore dei cittadini ebrei. Tel Aviv risponde definendo la Ong ...Londra, 1 feb. (askanews) - Nuovo atto di accusa di Amnesty international contro Israele. L'ong britannica per i diritti umani ha presentato un rapporto in cui denuncia la sistematica pratica dell ...Amnesty ha anche invitato la Corte penale internazionale a considerare l’accusa di apartheid nella sua indagine, attualmente in corso, su possibili crimini di guerra commessi da entrambe le parti ...