Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 31 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale in studio oggi il Consiglio dei Ministri sulle nuove misure anti covid con la probabile proroga del obbligo di mascherina era aperto dal primo febbraio cambieranno le regole anche per greencast e non vaccinati Fateci riaprire per San Valentino chiedo Intanto il sindacato discoteche in calo 17% il tasso di positività scendono anche i contagi e decessi in morta in ospedale la bimba di 2 anni originaria del Crotonese positiva al covid e dopo il voto per il Quirinale si apre la resa dei conti negli schieramenti all’interno di partite in casa lega Movimento 5 Stelle crescono le tensioni meloni Rivendica la città del futuro centrodestra che definisce da rifondare Letta rilancia sulla legge elettorale eliminare la peggiore che c’è mai stata il rosatellum afferma il segretario del PD giovedì ...