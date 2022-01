Calciomercato: Juventus. Ufficiale, Bentancur e Kulusevski al Tottenham (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'uruguaiano e lo svedese si trasferiscono a Londra TORINO - La Juventus ha ufficializzato le cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham. Per quanto riguarda il centrocampista ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'uruguaiano e lo svedese si trasferiscono a Londra TORINO - Laha ufficializzato le cessioni di Rodrigoe Dejanal. Per quanto riguarda il centrocampista ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, CHIUSA LA TRATTATIVA PER DENIS ZAKARIA Lo svizzero atteso in Italia per le visite medi… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc in chiusura per #Zakaria ma senza precludersi l'ipotesi #Nandez - GiovaAlbanese : #Zakaria a Torino, domani visite e firme per diventare ufficialmente un calciatore della #Juventus ? #calciomercato… - AndreaPecchia1 : Il brigadiere Pasquale #Zakaria ama la mamma e la Polizia #Juve #Juventus #Calciomercato #Lunedì #31Gennaio - albertmars88 : Attraverso alcune radio romane sento dire che ci siamo indeboliti. Fegati spappolati?!?? #juventus #Calciomercato #Juve -