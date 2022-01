Ciclocross oggi | Mondiali 2022 | orari 30 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Terza ed ultima giornata deididi Fayetteville. La rassegna iridata arriva quindi alla sua conclusione dopo aver regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri con la vittoria nella Team Relay e il bronzo di Slivia Persico. Ultimi tre titoli da assegnare nelle ultime tre gare: Uomini Junior, Donne U23 e Uomini Elite. Ilsi aprirà alle 18.00 con lache assegnerà la maglia iridata per gli Uomini Junior. L’unico azzurro insarà Luca Paletti che è riuscito a raggiungere il gruppo in Arkansas con un viaggio last minute, dopo aver osservato i 5 giorni di quarantena previsti per aver avuto un contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. Il bronzo europeo di quest’anno parte come un outsider per le medaglie, ma inevitabilmente la situazione ...