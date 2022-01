Advertising

IlianRagman : RT @TeresaMelani12: Ho messo un annuncio sul giornale: 'Cerco marito ...' Mi hanno risposto in 115: 'Vuoi il mio?' - napolista : Il Giornale sul mercato invernale ed il posizionamento Champions: ora è il #Milan che rischia di più Con Vlahovic… - SuoceraMia : RT @TeresaMelani12: Ho messo un annuncio sul giornale: 'Cerco marito ...' Mi hanno risposto in 115: 'Vuoi il mio?' - futura67 : RT @TeresaMelani12: Ho messo un annuncio sul giornale: 'Cerco marito ...' Mi hanno risposto in 115: 'Vuoi il mio?' - realwarriale2 : RT @napolista: Transfermarkt: “Cristiano Ronaldo ci ha bloccati su Twitter, dice che lo abbiamo valutato troppo poco» Sul Giornale. Li ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale sul

ilGiornale.it

Anche perchè, ricorda l'associazione, le accise incidono in maniera " impressionante ": il 41 per cento sulla benzina verde, il 37,5 per centogasolio e il 18 per centoGpl.Inutile sottolineare che questa è l' elezione del presidente della Repubblica più social di sempre e che la maggior parte di quelli cheweb si scandalizzano per i nomi che escono dalle "...Nello Musumeci a Roma incontra i leader nazionali dei partiti di centrodestra per sondare gli appoggi in vista della sua ricandidatura per le Elezioni Regionali. Avrebbe l'ok dell'Udc, ...Avviso ai naviganti: Putin è un agente del Kgb, quasi mai dice la verità e sì, vuole invadere l'Ucraina. Ecco come e perché non dobbiamo dargli un pretesto per farlo. Il commento di Joseph La Palombar ...