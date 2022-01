Croce Rosa, cambio al vertice per le Infermiere Volontarie (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Corpo delle Infermiere Volontarie del Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento si rinnova. cambio al vertice. Il testimone è passato da Sorella Rita Palazzo a SorellaAurora De Luca. L’avvicendamento è avvenuto a seguito dell’incremento delle attività didattiche di cui Sorella Palazzo è responsabile; per tale motivo si è resa necessaria l’alternanza con Sorella De Luca. A Sorella Palazzo, colonna portante e pilastro del Comitato CRI di Benevento, va il più accorato ringraziamento per aver svolto la Sua attività con professionalità, abnegazione ed esperienza. Quarant’anni in Croce Rossa Italiana sono un bagaglio non indifferente e che non tutti possono vantare. Un esempio di correttezza, trasparenza e fattiva collaborazione. Un percorso nel mondo del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Corpo delledel ComitatoRossa Italiana di Benevento si rinnova.al. Il testimone è passato da Sorella Rita Palazzo a SorellaAurora De Luca. L’avvicendamento è avvenuto a seguito dell’incremento delle attività didattiche di cui Sorella Palazzo è responsabile; per tale motivo si è resa necessaria l’alternanza con Sorella De Luca. A Sorella Palazzo, colonna portante e pilastro del Comitato CRI di Benevento, va il più accorato ringraziamento per aver svolto la Sua attività con professionalità, abnegazione ed esperienza. Quarant’anni inRossa Italiana sono un bagaglio non indifferente e che non tutti possono vantare. Un esempio di correttezza, trasparenza e fattiva collaborazione. Un percorso nel mondo del ...

