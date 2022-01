Stefano Bettarini, l’annuncio drammatico: “In fin di vita..” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stefano Bettarini e l’annuncio drammatico che ha lasciato i suoi fan senza parole: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda E’ stato uno dei calciatori conosciuti a livello nazionale e non solo, ha svolto una parte importante nel settore televisivo in quanto inviato di uno dei programmi più seguiti dal pubblico, La Talpa rappresentando uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo: stiamo parlando di Stefano Bettarini, noto anche per la sua relazione amorosa con la conduttrice Simona Ventura. Egli ha partecipato in qualità di concorrente anche al programma Temptation Island Vip condotto dall’ex moglie insieme alla sua nuova compagna. curiosità (foto web)Egli nasce a Forlì ed esordisce nel settore calcistico giovanile dello Staggia Senese e poi nell’Inter. ... Leggi su kronic (Di giovedì 27 gennaio 2022)che ha lasciato i suoi fan senza parole: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda E’ stato uno dei calciatori conosciuti a livello nazionale e non solo, ha svolto una parte importante nel settore televisivo in quanto inviato di uno dei programmi più seguiti dal pubblico, La Talpa rappresentando uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo: stiamo parlando di, noto anche per la sua relazione amorosa con la conduttrice Simona Ventura. Egli ha partecipato in qualità di concorrente anche al programma Temptation Island Vip condotto dall’ex moglie insieme alla sua nuova compagna. curiosità (foto web)Egli nasce a Forlì ed esordisce nel settore calcistico giovanile dello Staggia Senese e poi nell’Inter. ...

Advertising

MomentoSpritz : Stefano Bettarini ON FIRE! … e ha ragione! #gfvip - ParkHuang5 : Ho appena sentito Stefano Bettarini insultare Alfonso Signorini #jeru - LadyNews_ : #StefanoBettarini affossa #AlfonsoSignorini: 'Ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti' - redazionerumors : Gf Vip, Stefano Bettarini ha il dente avvelenato con Alfonso Signorini: “Despota” #alfonsosignorini - NotConventionl3 : RT @RosyOrlandoQ: #gfvip Nataly che entra come se fosse una PALADINA DELLA GIUSTIZIA ED uscirà come un FILIPPO NARDI +STEFANO BETTARINI q… -