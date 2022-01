Se il presidente della Repubblica è espressione della sovranità popolare, che c’entra Draghi? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo nella fase della tattica e della finta “guerra delle due rose” tra destra e sinistra (una rosa è ufficiale, l’altra ha nomi che circolano da tempo) che si concluderà – alla fine – con Draghi al Quirinale nonostante oggi sembri più debole. Il semipresidenzialismo di fatto è alle porte e non è un bel vedere perché cancella la Carta che ci ostiniamo a ritenere una guida. Non si perdano i lettori nelle nebbie delle dichiarazioni ufficiali: le schede bianche di questi giorni non sono lo stallo da cui non si vede uscita, ma l’effetto di una brutta fase di accordi e compromessi. Draghi sta trattando, soprattutto con Salvini, sui ministri e il format del governo che è disposto ad avallare con la sua firma dal Quirinale. Non va bene. Perché si calpestano le regole; e la forma, che, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo nella fasetattica efinta “guerra delle due rose” tra destra e sinistra (una rosa è ufficiale, l’altra ha nomi che circolano da tempo) che si concluderà – alla fine – conal Quirinale nonostante oggi sembri più debole. Il semipresidenzialismo di fatto è alle porte e non è un bel vedere perché cancella la Carta che ci ostiniamo a ritenere una guida. Non si perdano i lettori nelle nebbie delle dichiarazioni ufficiali: le schede bianche di questi giorni non sono lo stallo da cui non si vede uscita, ma l’effetto di una brutta fase di accordi e compromessi.sta trattando, soprattutto con Salvini, sui ministri e il format del governo che è disposto ad avallare con la sua firma dal Quirinale. Non va bene. Perché si calpestano le regole; e la forma, che, a ...

