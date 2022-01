Giornata della Memoria, il messaggio del Presidente del Consiglio Parente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al museo di Auschwitz-Birkenau c’è una targa con una scritta che recita: ‘Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la nostra morte. Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Oswiecim valgono di ammonimento: fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né oggi né mai'”. Così il Presidente del Consiglio comunale di Benevento, Renato Parente, ricorda la Giornata internazionale della Memoria aggiungendo: “Abbiamo la responsabilità di tramandare alle generazioni future la Memoria di quegli orrori affinché quel che è accaduto non si ripeta mai più. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al museo di Auschwitz-Birkenau c’è una targa con una scritta che recita: ‘Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu venga, tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile la nostra morte. Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Oswiecim valgono di ammonimento: fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né oggi né mai'”. Così ildelcomunale di Benevento, Renato, ricorda lainternazionaleaggiungendo: “Abbiamo la responsabilità di tramandare alle generazioni future ladi quegli orrori affinché quel che è accaduto non si ripeta mai più. Il ...

