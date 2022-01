Pedrizzi | “Le banche italiane macinano utili ma bastonano i clienti e limitano l’accesso al credito”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 gennaio 2022) Riceviamo da Riccardo* e volentieri pubblichiamo. L’indagine fatta da Banca d’Italia sulla spesa dei conti correnti raccoglie interessanti informazioni sulle spese di gestione effettivamente sostenute dalle famiglienel corso di un anno, documentate negli estratti conto, rilevando commissioni applicate ed interessi connessi ad eventuali scoperti e affidamenti. Sono stati esaminati quasi 13.000 conti correnti bancari e 1.000 conti correnti postali, selezionati su 605 sportelli bancari e 49 sportelli postali ed includendo quasi 1.000 conti on line non riferibili a sportelli. Nel 2020 la spesa per la gestione di un conto corrente è risultata pari a 90,9 euro superiore a quello dell’anno precedente (90,7 euro). (Sarebbe stato però interessante poter disporre anche di un raffronto con tutti gli altri sistemi bancari europei). Le spese che ...