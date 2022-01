Gli emuli di Jep Gambardella sulla strada per il Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle convulse giornate che ci hanno avvicinato all’Election Day presidenziale di oggi 24 gennaio, zeppe di incontri ufficiali, abboccamenti ufficiosi, intese precarie, perentorie dichiarazioni e brusche smentite, è tornato alla mente la figura di Jep Gambardella, il protagonista del film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, la cui massima ambizione era quella non di partecipare alle feste (che contano), ma “di avere il potere di farle fallire”. La sensazione, nel leggere le cronache politiche di queste ore, è che anche tra i protagonisti del confronto in corso per individuare il candidato al Colle sul quale far convergere le preferenze della maggioranza dei grandi elettori aleggi un certo qual spirito “gambardelliano”, inteso più a far naufragare i vari tentativi di accordo messi in campo per eleggere il successore del Presidente Mattarella, che non a favorire la ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle convulse giornate che ci hanno avvicinato all’Election Day presidenziale di oggi 24 gennaio, zeppe di incontri ufficiali, abboccamenti ufficiosi, intese precarie, perentorie dichiarazioni e brusche smentite, è tornato alla mente la figura di Jep, il protagonista del film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, la cui massima ambizione era quella non di partecipare alle feste (che contano), ma “di avere il potere di farle fallire”. La sensazione, nel leggere le cronache politiche di queste ore, è che anche tra i protagonisti del confronto in corso per individuare il candidato al Colle sul quale far convergere le preferenze della maggioranza dei grandi elettori aleggi un certo qual spirito “gambardelliano”, inteso più a far naufragare i vari tentativi di accordo messi in campo per eleggere il successore del Presidente Mattarella, che non a favorire la ...

Advertising

info66787041 : #Controcorrente! #Rete 4 intervenga fate informazione, no #gossip! Vorrei sapere: cosa succede a Kabul, cosa fanno… - Uilmo1 : @manu1972111 @elevisconti @stanzaselvaggia Eccoli gli emuli di Berlusconi.....non bisogna mettere in galera chi inf… - AriannaMaria39 : RT @RenRossi: @NicolaPorro È evidente che siamo in uno stato di polizia conclamato. Vili, sadici ricattatori emuli del nazismo. Gli USA ist… - ceppicone56 : RT @RenRossi: @NicolaPorro È evidente che siamo in uno stato di polizia conclamato. Vili, sadici ricattatori emuli del nazismo. Gli USA ist… - RenRossi : @RoccoTodero @LorenzoZL74 È evidente che siamo in uno stato di polizia conclamato. Vili, sadici ricattatori emuli d… -