Calciomercato Tottenham, oggi nuovi contatti per Traorè: i dettagli

Il Tottenham è pronto a chiudere per Adama Traoré del Wolverhampton: incontro in giornata tra le parti Il Tottenham è pronto a chiudere per Adama Traoré del Wolverhampton. Gli spurs oggi avranno un incontro con i Wolves per portare avanti la trattativa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, c'è fiducia tra le parti e la squadra di Conte vuole chiudere al più presto.

