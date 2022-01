LIVE – Avellino-Monopoli 2-2, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di domenica 23 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Avellino-Monopoli, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO Le formazioni ufficiali: Avellino (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Bove, Dossena, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. All.: Braglia. Monopoli (3-5-2): Loria; Tazzer, Bizzotto, Arena; Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 23 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Forte; Ciancio, Bove, Dossena, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. All.: Braglia.(3-5-2): Loria; Tazzer, Bizzotto, Arena; Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Grandolfo, ...

Advertising

Orticalab : Primi quarantacinque divertenti con Avellino e Monopoli che vanno negli spogliatoi sul risultato di uno a uno. Per… - anteprima24 : ** LIVE/ Avellino-Monopoli, le formazioni ufficiali ** - Calciodiretta24 : Avellino - Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale - Orticalab : Live dal 'Partenio-Lombardi' per la prima del 2022 dell' @usavellino1912_ che alle 17:30 scenderà in campo contro… - Jo_Reporter : ? | DOMENICA #incuffia ????? ?? #SerieC - gir. 'C', 23ª giornata ? @usavellino1912_ ?? @MonopoliCalcio ??? Stadio 'Part… -