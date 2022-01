Fiorentina Vlahovic, è rottura: le tre ipotesi per la viola (Di domenica 23 gennaio 2022) La Juve continua a seguire con interesse la situazione legata a Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha tre possibili scelte da fare Tra la Fiorentina e Vlahovic ormai c’è aria di rottura. Le recenti dichiarazioni di Barone non lasciano ben sperare e ora la viola ha tre ipotesi per continuare il braccio di ferro con il serbo. La prima quella di perderlo a zero, la seconda di continuare il muro contro muro con conseguenze imprevedibili e ultima, ma non quella meno importante, sedersi e trattare con la Juventus per la cessione già a gennaio. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) La Juve continua a seguire con interesse la situazione legata a Dusan. Laha tre possibili scelte da fare Tra laormai c’è aria di. Le recenti dichiarazioni di Barone non lasciano ben sperare e ora laha treper continuare il braccio di ferro con il serbo. La prima quella di perderlo a zero, la seconda di continuare il muro contro muro con conseguenze imprevedibili e ultima, ma non quella meno importante, sedersi e trattare con la Juventus per la cessione già a gennaio. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

