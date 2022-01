La Roma prova lo sgarbo | Occhi sul difensore della Lazio!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ladi Josè Mourinho cerca rinforzi sul mercato. L’andamento altalenantesquadra desta preoccupazioni dalle parti di Trigoria. Così la dirigenza si è buttata sul mercato per regalare al tecnico portoghese i tasselli mancanti alla sua formazione. L’ultima idea avrebbe del clamoroso,puntati su Luiz Felipe,Lazio. Dopo Pedro potrebbe dunque esserci un’altra trattativa tra le due squadrecapitale. Luiz-Felipe-Lazio Il centrale biancoceleste non trova l’accordo con Lotito. 2,5 per quattro anni i milioni richiesti dal calciatore, 2,1 per tre anni quelli offerti dalla dirigenza. Un profilo che stuzzica il palatonista quello del 24enneche a giugno sarà a parametro zero. Contatti nella ...

