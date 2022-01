Il Regno Unito e il ‘liberi tutti’ di Johnson: per il 43% degli inglesi è troppo presto. Esultano albergatori e imprenditori (Di sabato 22 gennaio 2022) A Londra si torna a respirare l’odore della frenesia. I caffe trasportati al volo nelle stazioni che cominciano ad animarsi di persone, lo smog delle macchine di nuovo in coda lungo le arterie della città (+66% rispetto alla settimana precedente). Il semaforo verde l’ha acceso Boris Johnson: si torna in ufficio, la city della finanza può ricominciare a pulsare, l’Inghilterra è a un passo dalla libertà. Da giovedì 26 sparirà anche l’obbligo di usare la mascherina sui trasporti pubblici e nei negozi, oltre a quello di presentare il certificato vaccinale sebbene questo non sia proprio l’equivalente del nostro green pass ma un fantomatico strumento che in Inghilterra è stato usato pochissimo solo per entrare in discoteca o accedere ad alcuni eventi di massa. All’uscita di un college londinese un ragazzino sorride perché “finalmente si può tenere gli occhiali sul naso senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) A Londra si torna a respirare l’odore della frenesia. I caffe trasportati al volo nelle stazioni che cominciano ad animarsi di persone, lo smog delle macchine di nuovo in coda lungo le arterie della città (+66% rispetto alla settimana precedente). Il semaforo verde l’ha acceso Boris: si torna in ufficio, la city della finanza può ricominciare a pulsare, l’Inghilterra è a un passo dalla libertà. Da giovedì 26 sparirà anche l’obbligo di usare la mascherina sui trasporti pubblici e nei negozi, oltre a quello di presentare il certificato vaccinale sebbene questo non sia proprio l’equivalente del nostro green pass ma un fantomatico strumento che in Inghilterra è stato usato pochissimo solo per entrare in discoteca o accedere ad alcuni eventi di massa. All’uscita di un college londinese un ragazzino sorride perché “finalmente si può tenere gli occhiali sul naso senza ...

